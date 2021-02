Lesní, travní i polní porosty jsou již několik let trvale sužovány a ničeny přemírou srnčí a černé zvěře. Poslední možností jak je ochránit, je podle občanů vlastnících lesy a pozemky v okolí Řepče a částečně i u Slavňovic, snížení množství zvěře.

Stromek složitě chráněný větví s trny a pletivem a důkladně přivázaný ke kůlům. | Foto: František Petráň, Tábor

Nejrozsáhlejší ničení a poškozování probíhá z důvodů zavedení chovu jelení zvěře navíc ve velkém počtu tzv. daňků, kteří jsou mimořádně agresivní nejen v ničení i již vypěstované silné výsadby lesa, ale dokonce jsou rozštípány neuvěřitelným způsobem i stoleté mohutné kmeny. V zimním období se zde shromažďuje více než 50 kusů srnčí zvěře, již nyní jsou rozorány rozsáhlé luční plochy černou zvěří.

Jelení zvěř – daňci se zde během roku rozmnožují běžně až na třicetihlavé stádo a i odborníci z řad myslivců tvrdí, že mohutné dančí mladíky s obřím parožím nechávají myslivci bez povšimnutí, asi pro zájem o trofejní paroží.

Zejména tito jedinci soustavně ničí a zničili mnoho více než sedmiletých stromů po výsadbě, jejichž ochrana je ze strany vlastníků povinna ze zákona. Ovšem i tyto stromy jsou zničeny jelení zvěří.

Například jsem přišel i o výsadbu jedle královské, stáří sedmnáct let. Jako vlastníci jsme se pokusili uplatnit škody, vždy se stejným výsledkem. Bylo nám oznámeno, že máme doložit výpočty škod od odborných odhadců a prokázat, že škody jsou vždy čerstvé a podobné nesplnitelné podmínky. Z těchto důvodů nelze řádně uplatňovat škody, jenž jsou způsobovány trvale a nahodile. Není v možnostech vlastníků menších lesů toto soustavně a opakovaně dokládat.

Metoda odchovávání vysoké jelení zvěře v takto omezených podmínkách povede postupně ke zničení významných lesních porostů, které se zde nacházely i v minulosti a jsou vhodné i pro houbaře.Za současné situace nejde využít ani přirozeného zmlazování lesa, mimo to jsou ničeny i porosty v “oplocenkách“, které jsou rozbíjeny, přeskakovány a poničeny.

Daňci jsou denně k vidění jako krotká hospodářská zvířata u odbočky z hlavní silnice směrem k Řepči, ale po setmění celé skupiny těchto zvířat přeskakují před projíždějícími auty a přitom zde v klidu konzumují po obvodu silnice napadaná jablka.

V současné době v nejvíce poškozovaných lokalitách nelze najít nezkroucené či nezraněné, pracně pěstované stromy, čímž ztrácí cenu i lesní a ekonomická produkce. Samozřejmě i ekologická cena lesa je již trvale snižována.

Všechno, co nedokázal zničit orkán Kyrill, bouře Emma a Herwart, dokončuje přemnožený všudepřítomný kůrovec. Tento nezáviděníhodný stav umocňuje jelení zvěř, která vše posunuje ke smutnému neekologickému konci.

Podávám ke zvážení názor některých vlastníků lesů, že přemnoženou zvěř lze omezit velice jednoduše při nasazením vlka do této oblasti lesů. Docílilo by se tím obnovení životaschopnosti přírody. Pokud máte zájem, aby se vaše děti dočkaly zelených a zdravých porostů, v dnes již rozkouskovaném a poškozeném lese, prosíme vás o podporu v této oblasti životního prostředí.