Na veselskou věž kostela Povýšení sv. Kříže vystoupal i Roman Růžička. Zprvu kvůli počasí nevypadal výhled nic moc, ale návštěvníci se dočkali a před nimi se rozprostřel krásný pohled do okolí. Posuďte sami. Děkujeme Romanovi Růžičkovi za příspěvek.

Den věží a rozhleden ČR a věž veselského kostela | Foto: Roman Růžička

V den státního svátku u příležitosti vzniku samostatného československého státu, tedy ve čtvrtek 28. října, byla od 10 do 13 hodin pro veřejnost otevřena věž veselského kostela Povýšení sv. Kříže. Ještě v 11 hodin však byla dominanta města i její veselské okolí pohlcena mlhou a vypadalo to, že z vyhlídky nic nebude. Ale jak se říká – Kdo si počká, ten se dočká. Krátce po půl dvanácté se sluníčku, které se od rána ze všech sil snažilo prodrat na své místo, konečně podařilo dnes nechtěnou mlhu pokořit. Odměnou za ranní zklamání a dopolední nekonečné čekání byl pohled do všech světových stran (byla například vidět obec Dráchov a vpravo dokonce kostelní věž soběslavská), ale také například téměř fyzický kontakt se čtyřmi zdejšími zvony.