"Upekli jsme laskonky, které si mohli hosté zakoupit za dobrovolnou cenu," vysvětluje majitelka penzionu Hana Svoboda Gutová. Odhaduje, že sladkých zákusků mohlo být tak na tři tácy. "Lidé to vítali," všimla si. Proč zvolila ze sladkého právě laskonku? "Dá se dobře obarvit," odpovída prostě. Modrožluté laskonky byly slepované čokoládovou náplní. Smyslem akce podle ní nebylo udat co nejvíc laskonek, ale vybrat co nejvíce peněz na pomoc Ukrajině. "Mohli jsme jen vyndat kasičku, ale chtěli jsme lidem připravit poděkování za to, že do té kasičky něco vhodí," vysvětluje majitelka podniku. Někteří přispívali na Ukrajinu sto, pět set nebo i tisíc korun. Hosté podniku darovali téměř pět tisíc korun. "Jsme malý podnik, proto mám velikou radost, že se povedlo vybrat tolik," chválí si Hana Svoboda Gutová. Veškerý výtěžek šel organizaci Člověk v tísni na sbírku SOS Ukrajina.