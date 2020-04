Jak vnímají situace a opatření v souvislosti s koronavirem vaše děti nebo žáci? Zkuste se jich zeptat. Jejich názory vás určitě překvapí a možná i pobaví. I v Deníku pro ně máme místo a budeme rádi, když nám postřehy svých dětí pošlete na email: klara.alesova@denik.cz.

Jáchym 5.ročník, ZŠ a Mš Střelské Hoštice:

U nás má domácí vzdělávání jednoduchý systém. Přibližně jednou nebo dvakrát do týdne nám vyučující pošlou úkoly na týden. Každý den děláme část této práce tak, abychom ji za ten krátký týden včas stihli. Poté máme od úkolů zbytek dne volno. Můžeme si pustit například film nebo si zahrát na počítači. Také občas chodíme ven nebo si hrát na zahradu. Jsem rád, že si starší sestry nehrají na učitelky a radši si píší se svými přáteli.

Moje záložní učitelka je moje mooooc hodná maminka.

Z pohledu mého mladšího bratra je to, že nechodíme do školy výhoda, i když ho ty úkoly také občas štvou. Já si nemyslím, že je to až taková výhoda, ale má to svá pro i proti. Například mám více času na kytaru nebo mohu spát, do kolika hodin se mi zachce. Ale na druhou stranu se občas trochu nudím a nevím, co mám dělat (občas si dělám dobrovolné úkoly na témata, která mne zajímají). Také bych se rád vrátil do školy, protože se mi docela stýská po kamarádech. No, zkrátka je to příjemné si dát chvíli pauzu, ale po delší době to člověku začne lézt na mozek. Už se těším do školy a už se moc těším na paní učitelku a kámoše.



Dana Šatrová, vyučující ZŠ a Mš Střelské Hoštice:

Žáci naší malotřídní školy nemají všichni přístup na internet, kde mají zadání prací na doma, posíláme vše i rodičům na mail nebo v případě potřeby pro žáky tiskneme. Hledáme odkazy, prezentace, kvízy, hry, vyrábíme a vymýšlíme, jak dětem domácí výuku zpestřit a zpříjemnit. Některé lekce a konzultace probíhají s žáky telefonicky, nabízíme i skypování.