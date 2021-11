Dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy ve smíšených bojových umění (MMA) získal poručík Vojtěch Garba z 15. ženijního pluku. Na Ukrajině v Kyjevě se mu během několika hodin podařilo porazit olympijského medailistu Moldavce Dmitri Ceacusta a ve Striking MMA Španela Alberta Marina Blanca.

Nástup do ringu | Foto: z archivu por. Vojtěcha Garby

MMA neboli Mixed Martial Arts je plnokontaktní bojový sport bez využití zbraní, který využívá prvky různých bojových umění. „Záleží na každém závodníkovi, jaké má zkušenosti. Někdo je lepší v judu, jiný zase v thajském boxu. Je to hodně individuální,“ vysvětluje základní zaměření MMA velitel čety 152. ženijního praporu poručík Garba. Novější variantou tohoto sportu je Striking MMA, kdy se nebojuje na zemi, ale všechno se odehrává tzv. na nohou. „Jakmile se dostanete na podlahu, tak se se musíte zvednout zpátky do postoje. To neplatí, pokud jste v postoji začali nějakou techniku. V takovém případě mate 30 sekund na její dotažení,“ doplňuje Garba.