Jižní Čechy zasypal sníh. Pošlete nám fotky

Čtenář reportér





Sněží!!! Děti se radují, řidiči hudrují, jak to klouže a fotografové mají plné ruce práce, aby zachytili tu krásu. Jak je to se sněhovou nadílkou u vás? Pošlete nám své snímky, stejně jako to udělal Václav Kůs. A připište také, zda jste za sníh rádi, nebo vám komplikuje život. Za vaše názory i fotky děkujeme.

Konečně sněhová nadílka. | Foto: Václav Kůs