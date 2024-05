V podvečer 17. května do kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí opět zavítal pravidelný hudební cyklus Folk mezi řekami. Domácí folková kapela Jen tak tak přivítala bluegrassovou kapelu Krýgl boys. Atmosféru zachytil objektivem Stanislav Tošner.

Kapela Jen tak tak hostila ve Veselí nad Lužnicí Krýgl boys. | Foto: Stanislav Tošner

Chlapci z Krýgl boysu ve stylových tričkách hráli pěkně od podlahy. Zakládají si na vlastní tvorbě s různorodými tématy, která občas proloží vypůjčenou písní od Vodáků či Pergamenu. Je to parta veselých chlapíků, kterým se ve Veselí moc líbilo.

To Jen tak tak kromě své pohodové muziky s lehkým irským nádechem zaujal rozšířením své sestavy o hráče na dvanácti strunnou kytaru Petra Pistulku. Bylo to jeho první veřejné vystoupení s kapelou a zhostil se ho velmi zdárně. V přípravě je i další hudební nástroj, na který Petr umí, a taktéž i zpěv. Dejme mu čas, držme mu palce. Kdo by jej (i celou kapelu) chtěl podpořit svým potleskem, nechť zavítá 15. června na veselské pískovny, kde se uskuteční festival Zrnko v písku a kde kromě Jen tak taku vystoupí i Epydemye, Plavci a Jiří Schmitzer.