Zhoř u Tábora má jako většina obcí v jižních Čechách dlouhou historii datovanou od 13 století. Založili ji vladykové se Sedlce a potom prošla vlastnictvím mnoha majitelů, mezi jinými Oldřichem z Rožmberka, Markétou Rohlíkovou, bratry z Kozího, obcí Táborskou, hejtmanem Bechyňským, Rožmberky, Šternberky, dlouho byla součástí panství Želečského.

V roce 1869 byla součástí Ústrašic, potom byla samostatnou obcí, součástí Maršova, dále Malšic. Od roku 1992 je opět samostatná a je to vidět. Byla to vždy zemědělská obec se selskými dvory uprostřed obdělaných polí. V roce 1880 měla 43 usedlostí a 284 obyvatel, po roce 1948 227 obyvatel a 49 domů. Neblaze se na ní podepsala kolektivizace a v roce 1961 počet obyvatel klesnul na 187. Dnes má zhruba 167 obyvatel a 70 domů.

Většinou jsme jí jen projížděli, a tak jsem si chtěla prohlédnout památkově chráněný statek č. p. 28. K vesnici jsem šla do mírného kopce od Plané, vítal mě kříž mezi dvěma lípami a hřbitov se zvoničkou a chodníkem až do vsi. Předtím musel být hřbitov někde jinde, zřejmě ve vesnici, protože tenhle je nový. Napravo sice starší náhrobky, ale z dvacátého století, vlevo ještě novější. Vedle fotbalové hřiště a krásná louka. Pole kukuřice je vidět často, ale udržovanou louku málo kde. Vzadu vidím koně, i na louce u silnice se zřejmě pasou, je plná žampionů.

Přicházím k obecnému úřadu, možná to byla kdysi škola? Historicky děti ze Zhoře chodívali do Plánské farské školy. V roce 1818 jich tam chodilo 30, v roce 1821 bylo docházejících žáků 26, v roce 1849 41 a v době nejvyššího počtu obyvatel v r. 1886 chodilo do Plané 67 žáků. Však také sedláci ze Zhoře přispívali na kostel, hudební nástroje a vybavení školy. Mnozí by své předky mezi dárci našli.

Pokračuji dál, vidím dětské hřiště a na druhé straně něco, co bývalo asi váhou JZD. Nu což, i to je kus historie. Od r. 1910 působí v obci hasičský sbor, dnes provozují i hostinec. Vesnice je hrozně útulná, domy jsou opravené a přístavby mnohdy krásně ladí s původní zástavbou. Byla jsem tam v sobotu a jen ve třech dvorech se nepracovalo. Na okraji dodělávali novodobý hrad, jinde opravovali střechu na velikánské staré stodole. Tu krytinu bych teda platit nechtěla. Ale je hezké vidět tu kontinuitu bydlení. Jedna bývalá velká usedlost je bohužel zpustlá, asi spolu s původními majiteli neměla lehký osud.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie stíní stromy, možná některé pamatují jeho výstavbu v roce 1890. Oproti stoji selské stavení s výměnkem, bohužel již bez typické brány, ale hezky udržované. Míjím pěkně upravené domky, zastávku autobusu i roubenku, která je hezká, ale úplně nezapadá. Projdu i kolem dvou malých rybníčků, celkem jsou tady čtyři. A těším se na zlatý hřeb, památkově chráněný statek z roku 1878 a výměnek o sedm let mladší. Zatočím do uličky vpravo, ale úplně nadšená nejsem. Bylo to v minulosti opravdu velké hospodářství s uzavřeným dvorem. Těžko říct, jak dlouho je neobývané, ale působí zanedbaně. To, že někdo v minulosti tam do průčelí necitlivě vytelil elektrický sloup, mu také nepřidá. Chtělo by to nejenom dost peněz, ale i fortelu, vrátit mu to kouzlo jihočeských stavení. Fortel by se ve vesnici určitě našel, to je vidět. S financemi, to je otázka.

Přesto jsem nadšena a lituji, že sem šla jen tak neplánovaně a neudělala si lepší průpravu. Ta vycházka stála za to.

Majka Boumová