Kolem jedné hodiny po poledni vyrazíme na jízdu hraběte Harracha. Letošní cesta povede přes Želeč a Hodonice do Bechyně, kde bude na náměstí možnost občerstvení. Zpět budeme pokračovat přes Stádlecký most a Malšice. Předpokládaný návrat na Harrachovku je kolem 16:30. Po celou dobu zde budou k vidění motorky pana Tomáše Pitlíka, parní stroje pana Šedivého, který také přiveze unikátní parní motocykl. Jako každý rok bude zajištěno občerstvení v restauraci Harrachovka, zábavné soutěže a večer proběhne promítání dobových dokumentů a soutěžní videostop. Takže prosíme, zůstaňte s námi až do konce.