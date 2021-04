Rozjímání, hezké chvilky a k tomu i výstavu výtvarných prací si užijete ve farské zahradě v Jistebnici. Kdo přijít nemůže, okusí alespoň atmosféru prostřednictvím fotek Jakuba Huláka, které redakci zaslala Karolína Fendrychová ze spolku Naplaveno. Děkujeme.

Jaro ve větvích | Foto: Jakub Hulák

Stáli jsme před rozhodnutím buď neudělat nic a dál čekat, až se svět jednoho dne dostane do „normálu“, nebo najít možnost jak oslavit jaro a jak společně něco zažít. Vždycky lze najít způsob, jak se rozveselit a nepropadnout těžkým myšlenkám. A tak i my jsme se rozhodli NĚCO vytvořit. V krátké době vznikly rozmanité výtvarné objekty různých velikostí, které vytvořili umělci z Jistebnice a okolí – Vanda Pincová, Ivana Rynešová, Dominika Bartáková, Magdaléna Smetanová, Jasanka Kajmanová, Anežka Černá, Zdeněk Černý, Zuzana Dlouhá, Luboš Fendrych a Karolína Fendrychová - a výstava dostala název „Jaro ve větvích“. Objekty jsou rozmístěny ve farské zahradě v Jistebnici do 18. dubna a lze je uvidět při procházce bez porušení vládních opatření. Akci jsme domluvili s panem farářem Pavlem Němcem, který má v plánu zahradu více zpřístupnit veřejnosti.