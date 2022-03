Bledule jarní je řazena do čeledi amarylkovitých. Je to na našem území původní rostlina. Vyhledává vlhčí půdy mezi stromy v lužních lesích. Ve volné přírodě je bledule jarní vzácná. Patří mezi ohrožené druhy a je chráněna vyhláškou 395/1992Sb. Jedná se o jedovatou rostlinu, která může způsobit průjem, zvracení a celkovou slabost.

Upozornění na omezení provozu botanické zahrady: "Z důvodu přestavby parovodu na horkovod, 3. etapa - v trase stávajícího parovodu společností C-Energy Planá s.r.o., je omezen provoz v horní části botanické zahrady. Hlavní vchod z Tomkovy ulice (od knihovny) je pro veřejnost uzavřen. Vchod do botanické zahrady (do její spodní části - arboreta) je možný z Dobrovského ulice spodní branou. Prosíme, o zvýšenou opatrnost, procházíte stavbou! Toto omezení trvá do odvolání."

