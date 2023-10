Ve čtvrtek 19. října od 18 hodin se ve Spolkovém domě Střelnice v Táboře uskuteční vernisáž výstavy fotografických aktů Femmes. Za fotky a příspěvek děkujeme Janu Procházkovi.

Výstava fotografických aktů Femmes. Jan Procházka a Radka Dušková. | Foto: Se souhlasem Jana Procházky

Autorská dvojice z Olomouce Jan Procházka (*1985) a Radka Dušková (*1996) spolu tvoří už druhým rokem. “Používáme výhradně starou analogovou techniku, protože je blízká našemu vnímání světa, vyžaduje rozvahu a donutí nás na chvíli zastavit čas, což je stav, kterého se v dnešní době moc nedostává,” vysvětluje Jan Procházka. Společně s Radkou Duškovou fotí modelky, které se snaží zachycovat v jejich přirozené kráse. “Zní to trochu jako klišé, ale skutečně je fotografie i odrazem duše, nejen těla. Proto spoustu času při focení trávíme tím, že si s modelkami povídáme. Otevírají se nám a na fotografiích jsou pak uvolněné. A často tak vznikají i přátelství, kterých si moc vážíme,” popisuje Radka Dušková.

Jak napovídá název, ústředním tématem jsou ženy. “Rádi pracujeme s nahotou a přirozeností, ale taky si často hrajeme a vytváříme modelkám role. Vždycky jsou to ale silné a sebevědomé ženy, to všechny fotky spojuje,” domnívá se Radka Dušková.

Soubor Femmes je tvořen kolekcí šestadvaceti snímků. “Velká část jich je z poslední doby, protože tak to prostě je, že ty poslední fotky máte nejradši,” říká k výběru Jan Procházka. Přestože dvojice fotí zpravidla černobíle, na výstavě najdete i několik barevných snímků. “Černobílá je u nás dominantní, ale občas se zrodí nápad, který chce barvu. A to je takový svátek, který si umíme užít,” doplňuje Radka Dušková.

Velká část vystavených fotografií vznikla klasickou cestou v temné komoře. “Návštěvníci je poznají na první pohled. Jsou trochu jiné, než tisky. Mají jinou atmosféru a najdete na nich i nedokonalosti, které patří k analogu. Trochu mě mrzí, že jsme tak nemohli udělat všechny fotky, ale bohužel jsme limitovaní maximální velikostí papíru, který je na trhu k dispozici. Takže ty opravdu velké fotky jsou tištěné v galerijní kvalitě,” prozrazuje Jan Procházka.

Zajímavostí jsou i rámy. “Máme pocit, že k našim fotkám nepatří takové ty průmyslové rámy, které vidíte všude. Takže už dlouho rámy sám vyrábím a nebo recykluji ty staré. Našel jsem třeba odhadem tak sto let starý zlatý rám. Byl dost poničený, ale přesně jsem viděl fotku, která by do něj měla přijít. A tak jsem ho opravil, ale jen tak, aby mu zůstala patina. Netuším, co v něm bylo původně, ale teď má před sebou nový život a kdo ví, třeba bude příštích sto let viset někomu v obýváku,” naráží Procházka na skutečnost, že výstava je prodejní.

“Když jsme poprvé viděli tento historický prostor, byli jsme ohromeni, protože je opravdu krásný a věděli jsme, že bude s našimi fotkami krásně ladit,” popisuje Radka Dušková první dojmy z foyer táborského novorenesančního spolkového domu Střelnice, kde se pod patronací zde sídlícího Aux baru výstava uskuteční. K vidění bude od 19. října, kdy ji zahájí slavnostní vernisáž, až do 10. ledna.