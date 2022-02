Nová technika má své kořeny v Rakousku a Německu, kde ji vymysleli a využívají v praxi horští myslivci (pěchotní vojsko speciálně uzpůsobené pro pohyb a boj v horském terénu). Úkolem této techniky je při bojovém nasazení jednotky za využití minima horolezeckého materiálu a co nejbezpečněji překonat co nejrychleji náročný terén. „Používá se většinou horolezecké lano délky 50 metrů. Na něj se přikotví osm vojáků v čele s tzv. Guidem, tedy horským vůdcem. Ten celou skupinu vede, určuje směr i rychlost přesunu. Ostatním tak stačí jen základní znalosti z horolezení. Celou skupinu uzavírá jeho asistent, který ji jistí,“ popsal konkrétní techniku Running rope rotný Slávek Matuška, velitel lezeckého družstva a Vedoucí instruktor lezení AČR 153. ženijního praporu. Zároveň dodal, že technika samotný výstup velmi zkrátila. Nemělo by se při ní zastavovat, aby nedocházelo k prodlevám. I proto se této metodě říká Running rope, neboli běžící lano.

Doposud tuto metodu přesunu trénovali instruktoři lezení 15. ženijního pluku pouze v běžných podmínkách. „V mínusových teplotách a na sněhu je to úplně jiné. My jsme vůbec první z naší armády, kdo to vyzkoušel. Díky spolupráci s Krkonošským národním parkem jsme mohli zabrousit i do extrémnějších svahů, které nejlépe napodobují vysokohorské prostředí. Za to jsme hodně vděční,“ doplnil poručík Jan Příkazský, náčelník tělesné přípravy 153. ženijního praporu a Vedoucí instruktor lezení AČR.

Právě v Krkonoších cvičili vojáci 15. ženijního pluku nový způsob přesunu i za taktického námětu. „To znamená, že voják má na sobě plnou taktickou výstroj (full gear), zbraň i přilbu. Při přesunu si musí dávat pozor nejen na nástrahy zimního prostředí, ale i na případný útok protivníka,“ vysvětlil vojenský úhel pohledu instruktor skupiny bojové přípravy 153. ženijního praporu nadrotmistr Šimon Čihák. Podle něj je pozice Guida při této technice zásadní. „Horský vůdce je prakticky velitelův poradní orgán na tuto problematiku. Dokáže posoudit lavinové nebezpečí, určit možný směr přesunu, správné načasování. Funguje podobně jako např. specialista EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance), který je, stejně jako Guid, odborníkem ve svém oboru,“ řekl.

Technika Running rope byla součástí Soustředěné přípravy příslušníků 15. ženijního pluku v zimním období v horských podmínkách. Celkově byl výcvik velmi fyzicky náročný. „Každé ráno měli rozcvičku jen v lehkém oblečení, aby se i trochu otužili. To k horám patří. Pak následovaly přesuny v hlubokém sněhu na skialpech nebo sněžnicích s plnou výbavou. Na strmém kuloáru se učili využívat pro ně novou lezeckou výbavu jako cepín a mačky, a bez nácviku to není vůbec jednoduchá záležitost, “ upřesnil kapitán Lukáš Vrchota ze 151. ženijního praporu, který tady působil v roli horského vůdce. Zároveň podotkl, že týden je velmi krátká doba na zažití všech technik přesunů a lezení. „Celý výcvik je hodně intenzivní, jede se od rána do hluboké tmy. Je to náročné jak pro instruktory, tak pro účastníky. My se do nich snažíme nacpat co nejvíc informací, a oni to musí pojmout. Nesmíme na nic zapomenout a oni také ne,“ dodal.

Vyvrcholením celé přípravy byl 24 hodinový komplexní výcvik. „Celé to začalo zasazením skupin vrtulníkem do terénu. S sebou měli lyže a sněžnice, boty, pití, jídlo a vybavení. Noc strávili venku, v mrazu a ve sněhu, a pořád plnili bojový úkol, takže spali jen pár hodin. Všichni to ale zvládli na jedničku a nikomu se nic nestalo, a to je benefit každého výcviku,“ zhodnotil závěrečnou akci z pozice Guida nadrotmistr Lukáš Martinů ze 151. ženijního praporu.

Další výcviky v nové technice budou pokračovat i dál. Nejbližší čeká na instruktory 15. ženijního pluku na začátku jara.



kpt. Zuzana Králová