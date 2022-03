Pomoci Ukrajině můžete prostřednictvím kultury. V sobotu 5. března se koná na Univerzitě Tábor Benefiční koncert pro lidi na Ukrajině. Výtěžek z koncertu se dostane prostřednictvím Charity České republiky na Ukrajinu do míst, kde se bojuje. Koncert začíná v 19 h. Účinkující vystoupí bez nároku na honorář, vstupné bude dobrovolné.

Tento víkend, 5. a 6. března, si můžete dát v bechyňském podniku Vila Elektra dát kávu a pomoci tak zvířatům na Ukrajině. Výtěžek půjde na organizaci Svoboda zvířat na Darujme.cz. Peníze také můžete hodit do kasičky na místě, jejíž obsah také bude věnován na pomoc zvířatům. V sobotu se ve vile koná uzavřená akce, v neděli přijďte mezi 13. a 17. h.

Pomoci se rozhodli také žáci 9. C se svou třídní učitelkou ze Základní školy a Mateřské školy Tábor, Helsinská 2732 a vyhrásila dobrovolnou sbírku Na pomoc Ukrajině mezi žáky a zaměstnanci školy. Sbírka se uskuteční v termínu 7. - 11. března. Vybraná částka půjde na organizaci Člověk v tísni.

Ukrajince podporuje také táborská zoologická zahrada, která je zve, aby zapomněli na hrůzy, které zažili v domovině, přišli na jiné myšlenky a odpočinuli si návštěvou zoo. Uprchlíci z Ukrajiny zaplatí vstupné do zoo pouze symbolickou 1 Kč. Až do konce března je zoo otevřená pouze o víkendech od 9 do 16 hodin, od dubna bude otevřeno každý den.

V Sezimově Ústí hledají vybavení bytů, které město připravuje pro uprchlíky. Shání se nábytek, elektrické spotřebiče jako pračky, ledničky, rychlovarné konvice, dále postele, ložní prádlo a domácí potřeby. Poptávané předměty můžete odevzdat ve sběrném dvoře na adrese Zahradní 1062, Sezimovo Ústí.

Spolek Řípecké ženy vyhlásil humanitární sbírku pro ženy a děti prchajícími před válkou, které uvízly na hranicích. Proto pro ně vybírá spacáky, teplé deky, termodeky, přikrývky a karimatky. Potřeba jsou dále hygienické prostředky pro ženy a děti jako pleny, vložky, mycí prostředky a ručníky. Přispět můžete také dětskou výživou, která se dá konzumovat bez dalších úprav, kapsičkami pro děti, konzerovanými potravinami. Potřeba jsou dále baterie, baterky a nabité powerbanky, dále léky na bolet břicha, nebo teplotu. Hodí se také teplé oblečení. Jiné oblečení ale nenoste. Kontaktovat můžete Lucii Vránkovou (728 715 352) nebo Lenku Mylerovou (608 167 521) a po domluvě nosit věci do tělocvičny v obecním úřadu v Řípci.

V Bechyni vyhlásili ve dnech 4. až 6. března materiální sbírku. Vybrané věci poputují na ukrajinské hranice. Vybírají se hygienické postřeby v uzavíratelných a neotevřených baleních. Pro děti jsou třeba pleny, vlhčené ubrousky a krémy na opruzeniny. Pro dospělé noste zubní kartáčky a pasty, roušky, dezinfekce, dámské potřeby. Sbírají se také neprošlé a neotevřené potraviny, a to pro dospělé energy drinky, konzervy bez potřeby další úpravy, sušenky. Pro děti můžete nosit příkrmy, které se už dále nezpravovávají. Darovat můžete také oděvy jako spotřební prádlo, vše v dobrém stavu. Děti od 0 do 2 let potřebují dupačky, kalhoty, boty, čepičky, kobinézy. Pro děti od 2 do 6 let se hodí kalhoty, punčochy, trička s dlouhým rukávem, mikiny, ponožky, boty, čepice, kombinézy, spodní prádlo. Vítá se také příslušenství jako nabité powebanky, pláštěnky, stany, spacáky, termofolie, deky, karimatky, svítilny, zápalky, batohy. Potřeba jsou také neprošlé nepoužité léky v originálním balení, a to na horečku (paralen, ibalgin, aspirin), na zažívací potíže (průjmy, zvracení, nevolnost) a analgetika (léky, gely). Nosit můžete také lékařský materiál jako hydrogelové náplasti na krytí popálenin, elastické a gázové obvazy, škrtidla a turnikety, sterilní a nesterilní rukavice, betadine, sterilní čtverce. Vše můžete nosit do Kulturního střediska v Bechyni na adrese U nádraží 602. Přijďte v pátek od 14 do 18 h, v sobotu od 8 do 11 h nebo v neděli od 12 do 15 h.

Obce Zvěrotice a Myslkovice na Táborsku vyhlásily humanitární sbírku na pomoc lidem na Ukrajině. Ta se koná ještě do 2. března do 19 h. Můžete nosit svítilny, pevnou pracovní obuv, jednorázové nádobí, nabité power banky a baterky. Z oblečení se poptává termoprádlo a pevná obuv. Pro děti jsou třeba kojenecké plastové lahve, dětské pleny, dětská výživa, hygienické potřeby, vše kolem péče o dítě, ubrousky, výživy, kosmetika, cestovní postýlky. Dále můžete nosit obvazový materiál, náplasti, škrtidla, tonometr, glukometr. Potávají se také slabé skladné přikrývky, spacáky, karimatky, vysílačky a kanystry s dezinfekcí. Potřebná jsou také léčiva jako analgetika (paralen, acylpyrin, brufen), léky proti nachlazení a průjmu, krémy, masti a gely na bolest, jakákoliv dezinfekce aj.

Také obec Košice u Soběslavi vyhlásila sbírku pro Ukrajinu. Poptávané věci můžete nosit od 1. do 3. března do vestibulu místního KD mezi 17. a 18. h. Na místě přijímají dětské plenky a umělou kojeneckou výživu nebo dětskou kosmetiku a dětské cestovní postýlky. Hračky nenoste. Potřeba jsou však léky na tlumení bolesti pro děti i dospělé, obvazový materiál, náplasti a škrtidla. Přinést můžete také spacáky, karimatky, deky, polštáře, peřiny, povlečení a ručníky. Dále jsou potřeba hygienické pomůcky pro ženy, zubní pasty, kartáčky na zuby, mýdla a mycí prosředky. Darovat můžete také powerbaky, svítilny a baterky. Oblečení se do sbírky nepřijímá.

Pomoc na Ukrajinu se koná i pod záštitou města Tábor. Své dary můžete vozit na adresu do skladu firmy EVOS Tábor na adrese U Kovárny 1, Tábor – Čekanice mezi 8. a 18. h. Volat můžete na číslo +420 608 657 203 (Vasyl Yurkiv). Potřeba je přinést zdravotnický materiál (léky pro děti i dospělé, obvazové materiály, dezinfekce na rány, vojenské lékárničky aj.), dále noste trvanlivé jídlo, které není zabalené ve skle, které je vhodné pro děti i dospělé. Dětem můžete koupit dětské kapsičky, sunar nebo kaše. Můžete přinést také oblečení a deky na přikrytí. Sbírají se dále hygienické pomůcky pro děti a dospělé, např. jednorázové pleny, vložky, mýdlo aj.

Momentálně se shání nábytek a vybavení spolu s funkčními elektrospotřebiči do ubytovacích kapacit pro příchozí ukrajinské občany do Tábora. Potřeba jsou stoly, židle, matrace, postele, nádobí, lednice, rychlovarné konvice. Vše můžete vozit do dvou táborských sběrných dvorů v sídlišti nad Lužnicí. Zde si můžete také vybavení vybrat a odvézt. Odebírají se zde i použité oděvy, nejlépe zabalené v pytlích.

V Táboře se koná Sousedská štafeta na pomoc Ukrajině. Jedná se o cyklus akcí s výtěžkem, který bude využit na pomoc Ukrajině. Ve čtvrtek 3. března mezi 17. a 22. h před Výčepem vystoupí Varenyky, v pátek 4. března si můžete od 10 h až do vyprodání zakoupit před Konstanz tzv. Polévku, která pomáhá. Na místě také bude kromě polévky kulajdy k zakoupení oblečení z outletového výprodeje. Divadlo Forum zve na 18. h do Jednoty, kde se uskuteční literární večer Lesja Ukrajinka. V Děkanském kostele se v 18 h můžete zúčastnit modlitebního setkání za mír na Ukrajině. V sobotu 5. března zajděte od 12 do 21 h do Obýváku na Ukrajinské menu. Část tržby poputuje na Ukrajinu. V úterý 8. března Divadlo Dokola zahraje v Masarykově domě hru Václava Havla Prase. Od 24. února se v Městské knihovně Tábor koná výstava knih ukrajinských autorů.

Ubytování v Táboře:

Pokud nabízíte vlastní ubytování, můžete do centrální databáze Jihočeského kraje.

Hledáte-li okamžité ubytování, kontaktujte Místní akční skupinu (MAS) Krajina srdce na telefonech 775 317 001, 775 317 666, 775 317 027, 775 317 757, či e-mailu info@maskrajinasrdce.cz. Pomoci s ubytováním v městských bytech například v případě rodinných či pracovních vazeb v Táboře může místostarosta města Martin Mareda. Kontaktujte ho na e-mail martin.mareda@mutabor.cz či na telefonu 777 493 224.

Dotazy můžete vznášet, stejně tak nabízet pomoc na mailu pomocukrajine@mutabor.cz, kontaktovat můžete také starostu města Štěpána Pavlíka na telefonu 770 194 981, či e-mailu stepan.pavlik@mutabor.cz, nebo krizového manažera města Oldřicha Semráda na telefonu 602 438 465, nebo e-mailu oldrich.semrad@mutabor.cz. Pro ukrajinské občany je zřízena nonstop infolinka +420 974 801 802.

Na facebooku funguje skupina Pomoc Ukrajině z Tábora, kde se dozvíte o potřebné pomoci i od jednotlivců. Podívejte se zde.

Na facebooku najdete také skupinu Pomoc Ukrajině - jižní Čechy, kde píší i jednotlivci, co shání pro své známé, příbuzné. Najdete ji zde.

Přispět můžete u na sbírkové konto Českého červeného kříže, a to na zde.

Jihočeský kraj shání ubytovací prostory i tlumočníky

Ubytovací zařízení – v případě, že nabízíte ubytovací kapacity (penziony, domy, byty) k ubytování Ukrajinským občanům na území Jihočeského kraje utíkajícími před válkou, vyplňte prosím formulář pro zařazení do databáze. Prostory by měly být připraveny k okamžitému nastěhování a vybavené pro bydlení. V případě potřeby se na Vás obrátíme.

Nabídky ubytovacích kapacit na území Jihočeského kraje: odkaz na formulář

Tlumočníky do ukrajinštiny (nevyžadujeme certifikát, ale pokud ho máte, uveďte to) – v případě, že můžete poskytnout tlumočnické služby napište nám na adresu pomahameUkrajine@kraj-jihocesky.cz.



V případě, že chcete nabídnout materiální pomoc lidem, kteří jsou ubytovaní v Jihočeském kraji, vyplňte formulář.

V případě, že chcete poskytnout materální pomoc lidem na Ukrajině, obraťte se na neziskové organizace např.: Člověk v tísni atd.

Víte o dalších sbírkách nebo nabídkách pomoci pro Ukrajinu? Napište nám na servis.jih@denik.cz a my nabídku rádi zveřejníme. Děkujeme.