Během své výtvarné kariéry realizovala více než 200 autorských výstav v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ve Stockholmu i v New Yorku, její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění např. v Paříži a v Hamburku.

Díla oblíbené malířky, ale také herečky a moderátorky budou ve výstavní síni kulturního domu k vidění až do 24. února 2022, a to vždy ve čtvrtek od 13 do 17 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě.

Roman Růžička