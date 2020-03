V Domově seniorů Mistra Křišťana je živo i za zavřenými dveřmi kvůli hrozbě onemocnění vinou koronaviru.

Jak se žije za zavřenými dveřmi. | Foto: Marika Karbáčová

Návštěvy chybí klientce domova - paní Ročovské, ale jak říká, vydržíme to. „Občas si s rodinou voláme, to mám vždy radost. Jdu si také na chodbu popovídat se sousedkami. Baví mě vařit ve skupinkách, sestřičky jsou tady moc hodné,“ říká paní Ročovská. Jiná klientka dodává, že syn i dcera jí volají každý den, jinak si tady půjčuje knihy, protože ráda čte. A nejen ona se moc se těší na jaro. Se sestřičkami chodí na zahradu domova a pozorují první květy. A do třetice paní Anna říká: „Ti, co si pořád stěžují, ať se chytnou za nos. Jíst máme co, je o nás dobře postaráno, mohou naše děti a vnoučata telefonovat. Včera jsme na kroužku smažili topinky, a to jsem si moc pochutnala.“ Živo je v domově zkrátka každý den.