Pohybuji se v lese prakticky celý život, ale na co jsem narazil počátkem měsíce února letošního roku, nad tím opravdu zůstává rozum stát…V lokalitě zvané Hůrky za Chýnovem ve směru na obec Kladruby při vjezdu do lesa za železničním viaduktem jsem narazil na další a bohužel v dnešní době velmi často opakovaný nešvar od návštěvníků lesa.

V lokalitě zvané Hůrky za Chýnovem ve směru na obec Kladruby při vjezdu do lesa za železničním viaduktem někdo vyhodil celou toaletní mísu. | Foto: Pavel Kulveit

V tomto konkrétním případě se jednalo o vyhozenou toaletní mísu do okraje přilehlého lesního porostu, poblíž zpevněné lesní cesty, v těsné blízkosti závory Lesů ČR. Opravdu nevím, ani to nějak nedokážu pochopit, co k takovému kroku vede občana, který toto dokáže udělat a vyhodit jakýkoliv odpad do lesa, když např. v nedalekém Chýnově, je velmi dobře fungující sběrný dvůr, který je vzdálen od tohoto místa necelé 2 km…