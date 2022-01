Spolu s žáky a pedagogy z dalších partnerských škol z Bulharska, Portugalska, Itálie a Turecka se naši účastníci seznámili v místní škole s jejími žáky a dalšími učiteli, vzájemnému poznání pomohly např. ice breaking games, při kterých spolu museli všichni spolupracovat na zadaných úkolech, tím započalo i aktivní procvičování společného projektového jazyka, tedy angličtiny. Následně pak mohli již nacvičovat i hlavní projektovou aktivitu – acrosport, což byly akrobatické sestavy, v nichž děti a učitelé za doprovodu hudby předvedli své akrobatické dovednosti. Jelikož je projekt pojmenován Art is everywhere – umění je všude, bylo cílem tohoto konkrétního setkání ukázat, že i krása pohybu lidského těla patří do umění.

Hudba všechny provázela i při malování projektového loga na zeď školy, které bude místním trvale připomínat společně strávený týden a celý tříletý projekt. Děti si samy zvolily oblíbené písně ze svých zemí a při nich pak společně vytvářely rozsáhlé graffiti. Stihly si přitom i zazpívat a zatančit.

Další tělesnou aktivitou byl orientační běh žáků. Ti byli do projektových prací vždy vybráni ze všech zemí, aby se mohli vzájemně dobře poznat a aby se jazykově a sociálně rozvíjeli. Při běhu podle mapy postupně proběhli celé městečko, na označených místech vždy plnili připravené úkoly.

Téma projektu si přímo vyžadovalo i návštěvu nedalekého Muzea vědy a umění ve Valencii. Již samotné budovy tohoto centra jsou uměleckými díly moderního umění, prohlídka interaktivní expozice o akustice, která umožňovala zahrát si na různé nástroje a sledovat šíření zvuku, děti přímo nadchla. Stejně tak i výstava o kosmickém výzkumu.

Valencie je též město, v němž se koná každoročně významný průvod na počest svatého Josefa. Výrobou figur do tohoto průvodu se zabývají profesionální i amatérské dílny. Jednu z nich účastníci projektu navštívili a mohli tak vidět, jak složitá příprava nových postav lidí a zvířat v nadživotní velikosti je. Jejich realizace od nakreslených návrhů až po vyřezání a pomalování trvá celý rok. Některé se následně dostanou do místního muzea, v němž je měly děti možnost obdivovat, většinu však po průvodu dle starého zvyku spálí.

Ibi je městečko, v němž se vyrábí velké množství hraček pro děti. Je zde např. továrna Playmobilu. Při výrobě hraček se také uplatňují lidé s uměleckými vlohy, neboť je potřeba je navrhovat, měnit jejich vzhled s ohledem na módu a trendy, šít na ně oblečení. Proto si žáci prošli jednu z továren a celý proces výroby panenek tak viděli na vlastní oči. Poznali, jak nelehká tato práce je, snad si budou i díky této zkušenosti více těch svých vážit. Obohatila je i následná návštěva muzea hraček.

Krásná byla i procházka do blízkých kopců, která vedla kolem vodního kanálu, který přivádí do městečka vodu, nebo výstup ke kapličce s rozhledem na celé Ibi.

Celý týden měli účastníci mobility možnost ochutnávat tradiční španělské pokrmy, vaření a zkoušení receptů je též náplní našeho projektu. Jídlo vypovídá hodně o charakteru národa a my se snažíme vše typické pro jednotlivé partnerské země poznávat.

Nezbývá než doufat, že situace umožní dalším žákům navštívit v roce 2022 ještě bulharské Veliko Tarnovo a na závěr projektového období madeirský Funchal.

Za projektový tým koordinátorka projektu

Mgr. Jana Bičišťová

ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570