„Slíva je pojem, proto jsem tady,“ přiznala se jedna návštěvnice. Její manžel doplnil: „Padesát let ho znám jen z knížek a časopisů. A dnes konečně naživo.“

V hodinové zkratce věhlasný grafik vykreslil spletitosti svého života. Pravil: „Častokrát jsem se ocitl na křižovatce, kde mně pokaždé nějaký regulovčík nasměroval. Šlo o šťastné náhody a těch bylo mnoho. Přes muziku, psaní textů a básniček jsem dospěl až ke kreslení.“ Při své zpovědi Slíva přiznal i pocity strachu, když v minulém režimu publikoval v humoristickém časopisu ve Švýcarsku, kde mu vydali i knížečku. Soudruzi mu tehdy dali jasně najevo, pokud chceš u nás žít na volné noze, nesmíš se prezentovat v imperialistické cizině.

Když skončil své vystoupení, vypukl v obrazárně hon na jeho grafiky. Nad některými obrázky došlo i ke srážce, to když se tři zájemci začali přetahovat o jedno dílo. Jedna grafika se v nastalém zmatku prodala dvakrát, nakonec musel rozhodnout los.

Největší zájem a rozruch vyvolaly náměty s kávou a hudebními motivy. A samozřejmě také lehká erotika.

Jiří Slíva to nerad slyší, ale nemůže zapřít, že už desítky let patří u nás k velikánům na poli kresleného humoru a je známý i v zahraničí. Rodák z Plzně, s ateliérem v pražských Dejvicích, setrval v Želči celý večer v zajetí své početné rodiny obdivovatelů. A přitom se desítkám hostů zapsal do katalogů svých prací nazvaného Česká chlouba. On sám k té chloubě také patří.

Pavel Šmidrkal