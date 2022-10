Kdo má rád písničky jako je Hlupáku najdu tě, Dělání, Severní vítr, Holubí dům, Není nutno, Statistika, Pod dubem za dubem a mnohé další, byl nadšen. Připomenul si tak třeba svoje časy, kdy se díval na pohádky či filmy, které pan Uhlíř zásobil svou bezednou dílnou nezapomenutelných textů.

Kdo chtěl naživo slyšet tohoto hudebního mistra, až tolik příležitostí neměl. Ač seděl za pianem s mikrofonem, moc ho slyšet nebylo. Možná to byla chyba zvukaře, možná… to lze jen spekulovat, zpěvačka Jana Koutová a kytarista Fredy Bittner, jej dokázali přezpívat. I přesto to byl parádní zážitek, protože zpívali výborně a často využili plánské publikum k samotnému zpěvu - a to vždy s úspěchem. A tanečníky z následně vystupujících souborů či samotné posluchače dokázali i roztančit.

Byl to velmi příjemný začátek zdejších, pravidelně se konajících slavností.

Pavel Černý