Koncert uchvátil hned, jakmile hudebníci svým nástrojům rozvolnil hlas. Bylo tak snadné dopočítat se v tu chvíli k číslovce osmdesát. Následně v galerii představila své práce pražská herečka a malířka Jarmila Švehlová. Zlákala milovníky divadla a malířství. Vyprávěla o své herecké kariéře, ale víc rozvinula řeč na téma svého malování. Mluvila o svém rádci, posledním z legendární řady jmen českých malířů a grafiků, Jiřím Andrlem. Nad jejími obrazy plynou vzletné myšlenky a povolují pouta duše. Její plátna dýchají volností a nespoutaností nebes, těch rozprostřených v každém z nás. Švehlová je vzdušně básnivá. Zní jako struny harfy v božím chrámu. Bude nás oslovovat až do konce září v Galerii Záliv Lázně Bechyně prostřednictvím svých děl. Budou to lehce přemýšlivá, vzácně poetická setkání.

Jakoby jen na stéblech not, nesla se hudba francouzských skladatelů první poloviny dvacátého století v podání Tria Auric dohasínajícím srpnovým dnem. A poté vždy za každou skladbou spěchal potlesk, aby dlouze rozvlnil přízemí lázeňské budovy Olga, které se zaplnilo hosty do posledního místa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.