Ferinka je úžasná fenečka, vnímavá, jemná, klidná a rozvážná, s nikým a ničím nemá problém, je to dokonalý poklad. Zvládá jakoukoliv manipulaci, jízdu autem, návštěvu veteriny. Miluje procházky, na vodítku netahá, jiní psi jí nevadí, neřeší je, při citlivém seznámení se ráda pustí i do společné hry. Stejně jako se jí líbí s člověkem venku, ráda je s ním i vevnitř. Feri je nevtíravá společnice, která vedle Vás v pelíšku bude hodiny ležet.

Ferie je očkovaná, kastrovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. U nás v útulku jsme jí nechali odstranit nádor na mléčné liště, nádor byl naštěstí nezhoubný. Není předpoklad recidivy. Po aklimatizaci v novém domově bude potřeba vytrhat bolavé zadní stoličky, nyní si však její tělo musí od narkózy chvíli odpočinout. Je naprosto fit a zdráva.

Ferinka se hodí do bytu i do domku se zahradou s přístupem dovnitř. Nechce být venku sama, zaslouží si být se svými lidmi uvnitř. Hodí se ke klidným lidem, do stálého prostředí bez velkých vzruchů a malých dětí. Po seznámení by mohla odjet k psímu sourozenci. Vztah k jiným zvířátkům nemáme ozkoušen, je potřeba počítat s případným zodpovědným a postupným seznamováním.

Máte-li o Ferinku zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by bydlela, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Ferince nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky