Dopoledne na nás čeká přehlídka motocyklů, ukázka půlení motoru a také výstava funkčních parních strojů pana Šedivého. Kolem jedné hodiny po poledni vyrazíme na jízdu hraběte Harracha. Letošní cesta povede přes Hlavatce, kde navštívíme místní pivovar Transformátor s možností jeho prohlídky. Zde bude také zajištěno občerstvení.

Dále pojedeme přes Dobronice u Bechyně do Ratajů, kde bude další zastávka na místní traktoriádě. Zpět budeme pokračovat tradičně přes Stádlecký most na Harrachovku. Předpokládaný návrat je kolem 16:30. Jako každý rok bude zajištěno občerstvení v restauraci Harrachovka, zábavné soutěže a večer proběhne promítání dobových dokumentů a soutěžní videostop. Takže prosíme, zůstaňte s námi až do konce.

Martin Hejný