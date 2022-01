George je mazlivý, čistotný a pořádný kocourek, který se těší na nový domov

"Tak takovéhleho šviháka jsme tu ještě neměli. Nelze mu odolat, šarmu má na rozdávání, osobité kouzlo z něj úplně čiší. Nejenže je nádherný, on je i dokonalý mazel. Kdo adoptuje, neprohloupí. Kocourek George je unikátní nabídka. What else?" říká Kamila Šťastná z táborského útulku. Děkujeme za příspěvek.

Šarmantní mourek George je dokonalý mazel | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz