Podívaná za všechny peníze

V galerii se představila díla výtvarníků spojených s Jihočeským krajem. Nabídl tu své práce mnohostranný tvůrce Juraj Čordák, malířka a ilustrátorka Jana Míčková, keramik Karel Příhoda a vbrzku dorazí malířka a herečka Jarmila Švehlová nebo pozůstalost vynálezce sýrů z Malšic, malíře Vlastislava Boháče. To hřeje u srdce, ale lázně potřebují něco, co pacientům nevyhasne dlouho v paměti. V minulosti tak zaujala výstava unikátních fotografií Vlasty Buriana z jeho filmů, následně pak kolekce filmových plakátů od „Kristiána přes Ostře sledované vlaky až ke Koljovi“. V překvapivě tučném množství se tu předvedly barevné hudební dvoulisty anebo „zatančily“ pozapomenuté obaly gramofonových desek ze šedesátých let minulého století. Na svoji příležitost zatím ve skrytu vyčkávají až 200 let staré taneční pořádky, které v graficky bohaté úpravě doprovázely slavné bály za dob rakouské monarchie.

Postavy nadlouho slavné

Slavnostní vernisáže povětšinou vyšperkovala operní pěvkyně Michaela Katráková, která se natrvalo přeskupila stěhovákem napěchovaným garderobou z Prahy do Bechyně. Účast na výstavách si dopřála i řada věhlasných umělců. Režiséři Dušan Klein (Básníci), Zdeněk Troška (Slunce, seno, jahody), Alexej Nosek (Možná přijde i kouzelník), nebo herec Luděk Sobota (Jáchyme…). Uchystána byla rovněž Halina Pawlowská, ale její příjezd uťala bobtnající pandemie. Milé je, že o výstavy bývá velký zájem a stále tu mezi díly korzují lidé i utajení hledači výtvarných pokladů.

Zapřažení Osvětáři jihu

O galerii nadšeně pečuje místní kulturní spolek Osvětáři jihu, který se v minulosti (tehdy jako Spolek rodáků a přátel Bechyně) zastal aleje u kostela sv. Michaela v Bechyni, odsouzené Památkovým ústavem v Českých Budějovicích k zániku. Členové spolku například vloni probudili k životu novou knížku o Jiřím Trnkovi a jeho rodině. Ta se ani neohřála v knihkupectvích a odlétla za svými příznivci. V současné době „Osvětáři“ připravují publikaci k výročí založení města pod názvem Bechyně v sukni z třásní. A každá třásně představuje něco: povídku, historický exkurs, báseň, všechny texty z pera členů spolku. Ale letos se ještě narodí kalendář Výlovy šupináčů, který přinese 52 malovaných obrázků z činnosti rybářských spolků a bude zdarma k dostání jen v Bechyni.

Pavel Šmidrkal, Zdeněk Smolík a Josef Štefl za Osvětáře jihu