GALERIE: Úžasný LEGO svět. Nadupané závoďáky i slavný kapitán Jack Sparrow

Určitě znáte tu bolest, když šlápnete na kostičku z LEGA! No jasně, protože LEGO máme doma všichni. Úžasnému světu plnému kostiček propadají malí i velcí. Podívejte se s námi do soukromých sbírek i na výstavy, které nás zavedou na pláže, do vesmíru i na závodní tratě.

Výstavy lega lákají malé i velké po celém světě. | Foto: Lukáš Kaboň