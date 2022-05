Výstava Lega Czech RepuBRICK se koná na zámku Blatná do 31. října a najdete ji v Rejtově paláci, v 1. patře můžete navštívit dětský Lego koutek, kde si děti mohou pohrát a sestavit si svůj vlastní Lego model. Ve 2. patře je samotná výstava nejrůznějších modelů z Lega, kde můžete obdivovat do detailů propracovanou práci Lego nadšenců.

OTEVÍRACÍ DOBA

Květen, červen, září, říjen: každý víkend / 10:00 - 17:00

Červenec, srpen: každý den / 10:00 - 17:00

VSTUPNÉ NA VÝSTAVU

Dospělí: 100,- Kč

Děti a mládež 2-18 let: 80,- Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1-3 děti do 15 let): 300,- Kč



Dětský Lego koutek:

Dospělí: zdarma

Děti a mládež 2-18 let: 50,- Kč

Zvýhodněné vstupné pro školy, školky, tábory:

Výstava (Lego výstava + dětský Lego koutek) : 50,- Kč

Dětský Lego koutek: 30,- Kč

Za zaslání fotek děkujeme Lukáši Strnadovi.