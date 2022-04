GALERIE: Opouští své domovy a žijí v teepee. Prachatické pláně obsadili Indiáni

Historie ožívá v Prachatickém muzeu, kde se zabydleli Indiáni. Vydejte se na jejich území a poznejte jejich válečné i lovecké zbraně, obřadní dýmky, a mnoho dalších drobných i větších předmětů z běžného života. Podívat se můžete i do zabydleného teepee. Do světa Indiánů se můžete v Prachatickém muzeu vydat od 5. dubna do 5. června 2022.

V Prachaticích můžete potkat Indiány. | Foto: Archiv Prachatického muzea