Na férovou snídani se sešli v sobotu příznivci fair trade a lokálních pěstitelů v Plané nad Lužnicí. Tentokrát akce cílila na uzavřenější skupinu seniorů z domu s pečovatelskou službou.

V sobotu 8. května se již popáté sešli v Plané nad Lužnicí příznivci fair trade a lokálních pěstitelů. Vzhledem ke stávající situaci jsme tentokrát zacílili akci na uzavřenější skupinu a pozvali seniory se sousedního domu s pečovatelskou službou. Městská knihovna se o organizaci podělila s vedením DPS a Klubem Plánských Dam a všichni zúčastnění si připomněli, co je to spravedlivý obchod a jak obchodními řetězci nesmyslně stlačované ceny produktů vyčerpávají pěstitele zdejších regionálních farem i pěstitele např. kávy, kakaa nebo banánů v tzv. zemích třetího světa. Posnídali jsme vynikající dobroty z místních zdrojů, ať už to byla zeleninová pomazánka nebo ta z domácích vajec a lúčiny z blízké farmy, odkud bylo i mléko do fair trade kávy a kakaa. Nechyběly samozřejmě sladké dobroty a čaje a šťávy z nasušených bylinek. Nezůstali jsme dlužni ani letošnímu mottu férové snídaně – Posnídejte na výletě. V prostoru pod balkóny plánského „pečováku“ je totiž nainstalována venkovní kolekce putovní výstavy Má vlast – Cestami proměn a tak jsme se během ochutnávání virtuálně prošli místy, která z původně zanedbaných rozkvetla do opravených a zrekultivovaných. K celkové pohodě sobotního dopoledne přispělo i krásné slunečné počasí. Pokud chcete také zažít příjemné dopoledne a zároveň podpořit užitečnou věc, přidejte se příští rok - férová snídaně probíhá vždy druhou květnovou sobotu, kdy si připomínáme Světový den pro fair trade. Více se dozvíte na www.ferovasnidane.cz.