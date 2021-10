Hathor se otevřely dveře do nového světa a ona jimi bez váhání proskočila vpřed a zvědavě se rozhlížela. Využila příležitost, na nic nečekala a rychle ze sebe setřásla těžkou minulost. Má v sobě i vnitřní strach a nejistotu, ona však strach zažene mocným zavrčením a nejistotu zamaskuje štěkotem. Nemá ve zvyku dávat najevo slabost. Je nespoutaná, plná energie, lásky a vášně, kterou po seznámení bez okolků rozdává na všechny strany. Je fascinována hračkami, hrou, dováděním, je v ní kousek ztřeštěného štěněte.

S dostatkem láskyplné a důsledné péče a výchovy bude úžasnou fenou se zdravým sebevědomím a touhou po práci či sportu. Hathor je lovkyně každým coulem a menší zvířata se k ní nehodí. Stejně jako na děti by neměla trpělivost. Musí se naučit krotit svoje emoce a správně se seznamovat s jinými psy. Do adopce by mohla s jedním z argentinských kluků nebo k podobně velkému samci. Seznamování by však bylo na delší čas.

Hathor je kastrovaná, plně očkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. Připravena odjet žít svůj nový život. Vzhledem k plemenu doporučujeme provést preventivní gastropexi a v sedaci rovněž provést kontrolní rtg kyčlí.

Hledá vyrovnané aktivní lidi, kteří se nechají zahrnout kopicí její lásky a náklonnosti, kteří se budou jako my dojímat na vlněním každého kousku těla, když vidí svého člověka. Ke psům nemá špatný vztah, ale musí se naučit seznamovat a co nejdříve začít poznávat i jiné psy mimo svou smečku. Vztah k jiným zvířátkům nemá a není na ně zvyklá. Pro její povahu ji nemůžeme doporučit do rušného prostředí, kde žijí malé děti. Vyhovoval by jí rodinný domek se zahradou s přístupem dovnitř za svými páníčky.

Máte-li o Hathor zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Hathor bydlela, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Hathor nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky