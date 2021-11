Fionka je rozumná dospělá fenečka, velice vlídná, něžná, jemná a milá. Bezmezně miluje člověka a kontakt s ním, má důvěru v lidskou péči a žádná manipulace není problém. Je to prostě princezna. Fionka má osvojeny hygienické návyky, chodí moc hezky na vodítku, procházky jsou její oblíbené, okolní pejsky neřeší, má svého člověka a je to přece naše veličenstvo.

Fiona se hodí ke klidným lidem | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Fionce je odhadem osm let a přestože to je princezna, nežila v pečujícím království. Trápí ji po větší námaze klouby a kosti, procházky jí musí člověk dávkovat s rozumem. Není to parťák na desítky kilometrů v horách, hodinku či dvě špacíru zvládne však s radostí, s elánem jí vlastním a bez následného pokulhávání. Fionce jsme ulevili od bolesti a vytrhali jsme nesmírně bolavé zoubky, které ji musely moc trápit. Pusinku má tedy zbrusu novou a už se bude jen usmívat. Podmínkou adopce je kastrace Fionky po aklimatizaci v novém domově.