Tam jsme navštívili hlavní město Funchal a jeho okolí. Poznali jsme krásy místní přírody, dravost oceánu a tradice a pohostinnost místních lidí. Užili jsme si květinové slavnosti, svezli jsme se lanovkou z botanické zahrady na protější svah, z nějž jezdí lidé tradičně v proutěných saních, navštívili jsme hrob posledního českého krále Karla I., tančili jsme lidové tance a pozorovali jsme z katamaránu delfíny.

Díky podpoře města a zejména díky dárkům, které pro naše partnery a zástupce měst v partnerských zemích zajistila opakovaně Ing. Olga Bastlová, jsme měli možnost seznámit s Táborem daleko od domova.

Naše škola ZŠ a MŠ Tábor, Husova si vyzkoušela nejprve účast v podobném projektu Comenius, je rovněž školou, která uskutečňuje projekty e-Twinningové. Jakožto instituce těchto aktivit znalá pomohla rovněž šířit jejich myšlenku v dalších školách našeho regionu. Během uskutečněných návštěv partnerů se opakovaně zapojila i jistebnická škola, jejíž úžasný dětský pěvecký sbor, který vede Mgr. Julie Pešková, vystoupil opakovaně při uvítání v Jistebnici. Zájem o Erasmus projevila též bývalá ředitelka chýnovské školy, Mgr. Marcela Vosátková , a tak má i tato škola díky šikovným paním učitelkám v současné době svůj vlastní projekt s tématem Water for us – we for water.

U nás jsou v těchto dnech posledními akcemi projektu školní výlet třídy 5.A a exkurze 3.D v Muzeu mlynářství, pekařství a zemědělství v Božeticích. Páťáci se

spolu s několika deváťačkami podívali nejprve do Jistebnice na kancionál a prohlédli si pamětní síň Richarda Laudy, zašli na výstavu ve výstavní síni vedle kostela, pohráli si v sadech. Pak dojeli k chlístovskému rybníku, kde se vykoupali a následně sešli na Monínec. Tam se věnovali sportovním aktivitám, začali v lanovém centru, následně si zastříleli z luku, zaskákali si na bungee trampolínách, pouštěli kuličky po kuličkové dráze a stříleli z obřího praku. Také se věnovali tubingu a přímo nadšeni byli z jízdy v plavkách po vodní maxiskluzavce.

Na exkurzi v muzeu se třeťáci ještě těší, seznámí se tam s tradičními řemesly a některá z nich si i vyzkouší na vlastní kůži.

Nezbývá než poděkovat Evropské unii za to, že mělo tolik dětí a pedagogů možnost získat díky jejím finančním prostředkům krásné zážitky.

Jelikož jsme byli úspěšní i v další žádosti, můžeme se příští dva roky těšit na absolvování mnoha vzdělávacích aktivit pro pedagogy a na další výjezd s dětmi na partnerskou školu v Litvě.

Koordinátorka projektu

Mgr. Jana Bičišťová