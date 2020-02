Na řešení takových a jim podobných scénářů mimořádných událostí se připravovali npor. Ondřej Tichý a rtm. Michal Novotný s ostatními odborníky kontingentu, který byl složen zejména z příslušníků letecké základny v Čáslavi. Jednalo se o zabezpečení úkolového uskupení armády České republiky pod názvem Baltic Air Policing 2019. Pyrotechnici 15. ženijního pluku, kteří se účastnili mise v Estonsku, se vrátili do Čech na začátku ledna letošního roku. Za sebou mají několikaměsíční zabezpečení hotovosti pro řešení mimořádných událostí na výzbroji letounů JAS-39 Gripen.

„ Pro mě to byla první příležitost se s letounem švédské výroby, tedy Gripenem, fyzicky seznámit do detailů a osvojit si ho jako zbraňový systém. Samotné řízené střely známe a máme k nim potřebnou technickou dokumentaci a EOD publikace. Na jejich základě jsme schopni řešit EOD zásah. Jakmile je ale ta munice navěšena na letounu, zbraňovém systému, tak už je to jiné. Pak už se musíme seznámit s celým systémem, který s sebou nese další rizika. Např. jiné výbušné prostředky a pyrotechnické náplně, hořlavé a toxické látky, přehřáté brzdové kotouče atd.… to vše definuje bezpečnost práce na letounu a to bylo pro nás Gripenu v podstatě nové. Obrovský kus práce v tomto směru odvedl npor. Michal Mairych, kterého jsem v Estonsku střídal a který mě ke Gripenu přivedl vůbec poprvé, „ vysvětluje svoje začátky na letecké základně EOD specialista npor. Ondřej Tichý z 15. ženijního pluku.

Vůbec první spolupráce vzdušných sil AČR a 15. ženijního pluku začala v roce 2016 na Islandu, kde se začaly využívat letecké řízené střely AIM-9 Sidewinder a AIM-120 AMRAAM na letounech JAS-39 Gripen. Tyto letecké řízené střely poskytli Američané s podmínkou, že zabezpečení životního cyklu a všech formálních náležitostí souvisejících s mimořádnou událostí mimo území ČR při nasazení těchto muničních systémů bude garantovat EOD specialista AČR. Ten musí splňovat odbornou způsobilost získanou v kurzu při akademii amerického námořnictva.

Tento kurz absolvoval i Ondra Tichý. „ Bylo to v roce 2007. Byl jsem první student z 15. ženijního pluku a z ženijního vojska vůbec, který byl do tohoto kurzu vyslán. Každý účastník musí během sedmi měsíců projít více jak 70 různými testy, z toho hned v prvním týdnu vás čekají čtyři z nich. Je tam tedy potřeba hodně motivace a sebereflexe. Ke klasické znalosti angličtiny se musíte doučit technickou angličtinu, která je zapotřebí k práci EOD specialisty. Neúspěšnost bývá poměrně vysoká. Češi ale pokaždé kurz úspěšně dokončili.“

I přes velké množství získaných znalostí a zkušeností se musel nadporučík Tichý v Estonsku potýkat s celou řadou neznámých. „Hned po prvním cvičení mi vytanuly otázky, na které jsem potřeboval odpovědi a další dny jsem strávil telefonáty se svými kolegy z ČR, se kterými jsem si převážně potřeboval ujasnit postupy, které jsme každý v kurzu v Americe mohli vnímat a pochopit trochu jinak. Navíc, každá mimořádná událost má tisíce a jednu podobu. Neexistuje jednotný postup a univerzální metodika, která by fungovala na každou situaci. Bezpečnostní zásady jsou však u letounu, výzbroje a munice jasně dané.“

Zkušenosti jednotek z jednotlivých misí se postupně vytvářejí a vyvíjí a zároveň se i sdílí s partnerskými zeměmi. U většiny zemí o velikosti České republiky armády disponují municí z USA. Moderní řízené střely podléhají režimu utajovaných informací, aby tato munice nemohla být zneužita nebo kompromitována. I proto jsou určováni specialisté, kteří za danou munici a zbraňový systém zodpovídají. A tato zodpovědnost vyžaduje dobré znalosti, trénink a hlavně zkušenosti.

„ V tomto směru si v EOD branži trochu dlužíme. Bylo by potřeba zásahy při mimořádných událostí s letouny trénovat i v České republice, nejen na kurzech v USA. Sice k těmto scénářům často nedochází, ale i tak musíme znát postupy a vědět, jak se v těchto situací správně zachovat. Díky podpoře velení kontingentu BAP 2019 a ochotné spolupráci odborníků vzdušných sil se nám povedlo postupy pro JAS-39 Gripen navrhnout,“ zhodnotil svoje zkušenosti z mise v Estonsku Ondřej Tichý.

Zuzana Králová