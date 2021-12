Ekologická škola se připojila k Movemberu. Kníry hrdě nosili učitelé i žáci

Je to snadné a má to smysl. O čem je řeč? O nošení knírů v rámci charitativní kampaně Movember. Letos se o tom přesvědčili i žáci Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí, která se k osvětové akci připojila poprvé. A jak to tak vypadá, rozhodně ne naposledy. Žáci listopadovou kampaň hodnotí jako přínosnou a v příštím roce v ní hodlají pokračovat. Děkujeme řediteli školy, Ing. Ladislavu Honsovi, za příspěvek.

Movember na ekologické škole ve Veselí nad Lužnicí | Foto: Ing. Ladislav Honsa