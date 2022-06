Dům s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí oslavil 30 let od svého založení

Oslava konaná 17. května byla vskutku veliká. Společně jsme zavzpomínali na historii domu a vrátili se tak do roku 1984, kdy vznikla první myšlenka na jeho založení. Budova se stavěla 7 let. První nájemníci se do bytů stěhovali v prosinci 1991. Děkujeme Mgr. Tereze Jindrové za příspěvek.

Oslava Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí | Foto: Mgr. Tereza Jindrová