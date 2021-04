Nejen hledání barevných duhových kamínků přichystali pro děti zaměstanci MŠ Duha v Soběslavi. Zábavu si užijí i s duhovým plotem, kam bylo umístěno tzv. duhové učení.

Duhový plot i učení přichystala MŠ Duha Soběslav. | Foto: Archiv MŠ Duha

Duhové učení na plotě je stále aktuální a bude na plotě do konce dubna. Inspiraci jsme čerpali na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že vzniklo v době, kdy probíhalo distanční vzdělávání všech dětí, po celé délce plotu jsou rozmístěné různé grafické listy a materiály vhodné pro všechny věkové skupiny od nejmenších až po předškoláky. Vzhledem k tomu, že ani letos nebude moci být den otevřených dveří, probíhá už podruhé Duhový plot. Na panelech umístěných na plotě mohou zájemci alespoň prostřednictvím fotografií "nahlédnout" do života naší školky, do jednotlivých tříd, na zahradu, seznámit se mohou i s projekty nebo školní jídelnou. Při té příležitosti si mohou i budoucí školáčci zkusit Duhové učení na plotě.