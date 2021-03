Dětský folklorní soubor Dubínek (tančíme, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje ve složení housle, klarinet, dudy, basa) pochází ze Sezimova Ústí a působí zde při základní škole od roku 2013. Uměleckým vedoucím je Mgr. Andrea Lacinová. Soubor navštěvují děti ve věku od 5 do 18 let. Nyní je v souboru kolem 25 až 30 dět. Někdo je stálý, jiní zase přijdou, někteří odejdou… Je rozdělen na dvě oddělení malých dětí a starších Dubínků, jak jim říkáme tady u nás.

Děti jsou doprovázeny muzikanty a zpěváky z hudebního lidového seskupení s názvem Doubek. Choreografii tvoří Božena Bromová. Za zmínku stojí také, že máme jednoho dětského dudáčka – Marek Švec – učí se hrát na dudy a hraje už moc dobře. Folklorní soubor je tedy dětský a spolupracuje s dospěláky. Pásma jsou často smíšená, dětská, ale prolínána rolemi dospělých. O to nás to baví víc. Staré to omlazuje, nutí k akčnosti a dětem to přináší moudra dospělých, jejich rozvahu a nadhled.

Soubor zpracovává lidové písně a tance Jižních Čech, zejména Kozácka a Blat a veřejnosti se tak snaží přiblížit tradice a zvyky našeho regionu. Po dobu jeho působení soubor vystupoval na festivalech a dalších kulturních akcích nejen v Jihočeském kraji, ale i na dalších místech České republiky (Třebíč, Světlá nad Sázavou, Mnichovo Hradiště atd.) a také v Rakousku. Bavilo nás, když jsme mohli lidem dělat radost.

Nelze opomenout úspěchy zpěvačky Venduly Šmejkalové, která v soutěži Jihočeský zpěváček 2019 reprezentovala soubor a postoupila přes krajské kolo do českého zemského kola, které se konalo 25. května 2019 v Karlových Varech. Zde získala 1. místo. Podařilo se jí tak prozpívat se do kola celostátního, kde se jako jediná Češka nakonec umístila v desítce nejlepších zpěváků České republiky (9 bylo z Moravy). V roce 2020 vzhledem ke covidové situaci probíhala soutěž online a Vendula získala opět 1. místo (měsíc říjen 2020). V plánu byla spousta festivalů a aktivit, kde soubor měl možnost ukázat, co umí – Folklorní festival v Sezimově Ústí, folklorní festival v Milevsku, vystoupení s dvoudenním přátelským programem společně s DFS Čtyřlístek v Českém Krumlově a další akce. Tím nejzásadnějším měl být MFF Strakonice v měsíci srpnu, kam byl soubor pozván. Vzhledem k omezením se tyto akce nekonaly a soubor, tak jako většina ostatních) striktně dodržoval nařízení. Od března se sešli v zahradách svých domů pouze muzikanti, s odstupem 2 metrů od sebe, aby nezapomněli, co nacvičili. Děti jsme viděly až po prázdninách. V naději, že vše skončilo a jedeme dál, do všeho vstupovali s obrovskou chutí a nadšením. Bylo nám jedno, že nacvičujeme v rouškách. Trénovali jsme o sto šest a všechny nás překvapilo, že děti nic nezapomněly. Jako kdybychom včera skončili….

Přišel říjen a s ním opět pauza, která trvá až doposud. Každý z muzikantů trénuje doma. Ve spojení jsme, všichni si vzájemně voláme a jsme natěšeni, že se zase sejdeme. Čekáme, až to bude možné. S dětmi jsme také v online spojení. I ony mají přání, aby tyto horké chvilky skončily a ony se zase mohly sejít. Akce, které měly být, jsme přesunuli na neurčito a slíbili si, že je určitě uskutečníme. Doufáme, že to bude brzy.

V současné době se tedy nescházíme, připravuji ale nová pásma, která mi tentokrát nejdou tvořit tak rychle od ruky, jako roky před tím. Chybí ta pravá motivace a vidina setkání…

Andrea Lacinová, umělecký vedoucí souboru