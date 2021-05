První česká pěší trasa, která je na seznamu nejlepších stezek Evropy Leading Quality Trails Best of Europe, vede hlubokým údolím řeky Lužnice kolem historických měst Tábor a Bechyně, starých mlýnů a zřícenin.

Pěší stezka údolím Lužnice z Plané nad Lužnicí přes Tábor a Bechyni do Týna nad Vltavou se 4. prosince 2019 dostala na seznam nejlepších pěších stezek Evropy Leading Quality Trails Best of Europe. Dlouhá je 55 km a je rozdělena do 4 denních etap. Začíná v Plané nad Lužnicí a končí v Týně nad Vltavou za soutokem Lužnice a Vltavy.

Miroslav Kolář