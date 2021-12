Rejíček, jak mu zdrobněle říkáme, je nádherný, silný a majestátní pes. V hlavě to má srovnané, není zbrklý a nepředvídatelný. Při správném vedení se správným člověkem je naprosto dokonalý pes. Miluje lidi bez rozdílu, okamžitě každého pusinkuje a vítá. Je to dobrák, na kterého se můžeme spolehnout. Zároveň však velmi přesvědčivě dokáže střežit sebe, svého pána i jeho prostor, dům či zahradu.

Re je plně fit a zdráv, nádherně nasvalený, kompletně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Je zcela připraven vydat se na svou novou životní cestu. Podmínkou adopce je kastrace po aklimatizaci v novém domově. Při kastraci vzhledem k plemeni doporučujeme provést preventivní gastropexi a rovněž kontrolní RTG kyčlí.

Re by rád bydlel v rodinném domku se zahradou, je zvyklý na kotec, ale bude vděčný za přístup dovnitř, aby byl doma s páníčky, v jejich přítomnosti. Hledá aktivní páníčky, kteří budou navštěvovat psí školu a podnikat procházky a výlety. Pro svou neohrabanost se nehodí k malým dětem, vztah k jiným zvířátkům nemáme ozkoušen. Po zodpovědném seznámení by mohl odejít do adopce k jiné psí ségře či bráchovi.

Máte-li o Rejíčka zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Re bydlel, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Rejíčovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky