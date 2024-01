Výstavní činnost hrála vždy v programu Divadla Oskara Nedbala Tábor důležitou roli a nejinak tomu bude i v tomto roce. Za příspěvek o chystaných výstavách děkujeme Patriku Kučerovi.

Výstava v Divadle Oskara Nedbala. Pavel Korbička. | Foto: Poskytl Patrik Kučera

Prvním letošním počinem budou hned dvě výstavy, které ředitelka divadla Linda Rybáková zahájí společně s jejími autory ve čtvrtek 11. ledna v 18.00 v DON galerii.

Světelná instalace Taneční kaligrafie E1c od Pavla Korbičky zavěšená ve výšce šesti metrů ve foyer divadla je prostorový lineární záznam tance realizovaného na jednom místě. Tancem rozpohybovaných pět základních bodů na těle tanečnice (hlava, ruce, nohy) bylo v 3D skeneru zaznamenáno jak prostorový obraz. Tento záznam tance v životním měřítku se stal předlohou k přesnému vytvarování plastiky ze skleněných neonových trubic. Výsledkem je průnik nehmotné světelné kresby a tělesnosti, jež zároveň zůstává klíčem k jejímu porozumění.

Pavel Korbička (1972) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Od roku 1998 působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru sochařství 2. Jeho světelné site-specific instalace, audiovizuální projekty i pohybové kaligrafie jsou založeny na zkoumání prostoru a možností jeho vnímání. Vystavuje od roku 1990 u nás i v zahraničí. Mezi autorovy trvalé realizace patří Nepravý úhel ve schodišťové hale Domu pánů z Kunštátu brněnského Domu umění, Vertikála 01 v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku nebo Rytmizace prostoru v sídle SCOPE BLN v Berlíně. Široké veřejnosti se představil také na mezinárodním festivalu umění světla v Toruni nebo na výstavě u příležitosti milánského Expa v roce 2015.

Výstava Karla Řepy s lakonickým názvem D3 prezentuje malířský soubor věnovaný proměnám krajiny. Jednotlivé obrazy dokumentují především otevřené prostory stavenišť v lokalitách chystané dálnice D3 a jejího bezprostředního okolí. Obrazy mizejících/ vznikajících krajin jsou zde zafixovány kdesi uprostřed jejich postupné transformace. Podtrhují také určitou dočasnost prostředí, ve kterém se za svého života pohybujeme. Částečně dokumentární charakter souboru se pak prolíná s ryze estetickým zaujetím kompozicemi jednotlivých stavenišť s jejich nahodilostmi, syrovou materialitou a člověkem formovanou geometrií.

Karel Řepa (1979) je absolventem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde od roku 2008 působí jako pedagog a teoretik výtvarného umění. Vystavuje a publikuje v odborných periodikách a sbornících. Je autorem řady metodických a didaktických materiálů. V tvůrčí rovině se věnuje krajinomalbě a grafickému designu. Kurátorem jeho výstavy je David Kubec.

Výstava D3 potrvá do 25. února, zatímco světelná instalace Pavla Korbičky bude instalována až do 30. června. Výstavy jsou otevřeny vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před každým představením.

Patrik Kučera