Přímo pro prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor vytvořil světoznámý sklář a designér Jaroslav Bejvl skleněný objekt nazvaný Nónakord.

Jaroslav Bejvl | Foto: Marek Čmejla

Jaroslav Bejvl mladší, pokračovatel rodinné tradice sahající do roku 1962, je známý jako návrhář svítidel a instalací, které nalezneme po celém světě. Byl zařazen mezi 50 nejvlivnějších osobností světa v oblasti interiérového designu, které v posledních letech významně přispěly k rozvoji tohoto odvětví. Úspěšně dostudoval design, sochařství a kresbu. Ve známém ateliéru Chihuly ve městě Seattle měl možnost odhalit některá tajemství technologie zpracování skla. Realizace Jaroslava Bejvla se vyznačují jednak používáním tradičních materiálů a řemeslných technik, ale také nejnovější technologií, a to často v interaktivních instalacích. Tímto způsobem tvoří moderní umělecká díla již třikrát zařazená do výběru prestižního magazínu Commercial Interior Design (CID) v rámci projektu „100 Objects of Desire“, který je designovou biblí pro celý svět.