Jeden vytvářel dobroty v kuchyni a tým animační se staral o zábavu v sále. Jezdili jsme v krabicích jako v autech, tančili "Ptačí tanec" i "Popeláře, házeli na cíl a židlový tanec jsme museli dokonce tříkrát opakovat. DJ Martin dětem pouštěl samé pecky a ony tančily do roztrhání těla.

Bylo to odpoledne plné her a zábavy, které si to užili děti i dospělí.

Pavla Nováková