Po návratu do školy si žáci sdělovali své zážitky z doby distanční výuky, kdy se neviděli. V rámci slohu popisovali situace, které zažili. Při výtvarné výchově pak malovali nejzajímavější okamžiky. Jejich postřehy jsou milé až úsměvné. Ale v době, kdy je prožívali, byly tyto zkušenosti pro ně jistě vážné a ne vždy příjemné. Naštěstí je to vše za nimi.

Výňatky ze školních sešitů:

· O koroně mi bylo všelijak. Můj bráška šel do školy dřív. Je prvňák. Já jsem ale všechno zvládl.

· Můj děda onemocněl, covid naštěstí neměl. Co jsem si přála: moci jít do školy. Hlavně jsem se těšila na celou třídu.

· Rodiče to měli těžké. Taťka je doktor, takže víc pracoval. Mamka je učitelka, takže vysílala.

· Naše wifina je silná, ale přesto se nám to občas seklo.

· Taťku jsem moc dlouho neviděl, protože musel pracovat v Rakousku. A s mamkou jsme kontrolovali úkoly. Do školy jsem se těšil hodně.

A víte, co se říká, kdo počká, ten se dočká.

· Prvních pár dní mě učení nebavilo. Ale pak přišel pátek a měli jsme geometrii. Začali jsme se učit rovnoběžky. A to mě bavilo.

· Bylo to dlouhé. Konečně přišla škola. Doma mě to moc nebavilo. Moc mě nebavily videohry. Lepší je to ve škole.

· Ležím v posteli, vstávat musím. Připravit si všechny sešity a učebnice. Pak pozor na čas. Připojit se musím. Už jsem tam, paní učitelka mě vítá.

Řekne – připravit český jazyk. Listuju, hledám stranu. Hned se bojím a čekám, než mě vyvolá.

· Telefonovali jsme si s paní učitelkou přes meet. Posílali jsme úkoly na email. Dostávali jsme jedničky a pochvaly. Koupila jsem si mobil kvůli kovidu.

· Tatínek byl v nemocnici. Operoval pozitivního pacienta. Když se vrátil, nesměli jsme se ho dotknout.

· Babička s dědou odjeli. Prý kvůli škole. Je nám to moc líto.

· Jsem smutná, že musíme nosit roušky. Ale na druhou stranu jsem ráda, že nás pustili do té naší školy. Je mi jedno, jestli máme nosit roušky nebo ne.

· To teda byla doba. Mému tatínkovi bylo špatně. Bolela ho hlava, měl horečky, pak ho odvezla sanitka.

· Maminka necítila zápachy. Když se bráška pokakal, tak to maminka necítila.

· Když mi maminka oznámila, že za týden půjdu do školy, tak jsem pištěla radostí.

· Je to divné, být zase ve škole. S mamkou jsme vyráběla pro paní učitelku veliké překvapení.

· Nelíbí se mi tato doba. Ale je to jedno.

· Mamka je doma, má doma kancelář. To posílání na emaily mě nebavilo.

· Jednoho dne mi zazvonil telefon. Byl to můj kamarád. Povídali jsme si, jak se máme a jestli se těšíme do školy. Samozřejmě ano.

Třídní učitelka Eva Dóková, ZŠ Zborovská Tábor