Zdobení velikonočních vajíček má kořeny v dávné historii. Někdo umí ze skořápek vykouzlit skvostný šperk, jiný rád tvoří z přírodních materiálů nebo háčkuje. A děti, ty mají při zdobení fantazie na rozdávání. Důležité je, aby kraslice dělala na velikonočním stole radost.

Fantazii se meze nekladou. | Foto: Archiv Deníku

Vesele malovaná velikonoční vajíčka nám do redakce zaslala i Hana Růžičková. "Letos jsme se do malování pustili o něco dříve. Škola ani školka není, tak musíme vymýšlet nějaké tvoření. Co jiného před Velikonocemi, než zdobení vajíček," popisuje maminka tří dětí.