Záložník fotbalového týmu FC Silon Táborsko David Skopec férově přiznal, že po jeho hře rukou padl míč do vlastní brány. Svůj tým tím připravil o remízu, zápas skončil 0:1 ve prospěch soupeře FK Příbram.

David Skopec obdržel Bernardovu cenu. | Foto: Poskytl Luboš Dvořák

Za svoje férové jednání si David Skopec vysloužil Bernardovu cenu, kterou uděluje Rodinný pivovar Bernard za pozitivní, příkladné a obdivuhodné činy. V pátek 29. září mu cenu předal zástupce Rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek ve značkové prodejně Bernard v Táboře.

„Přiznání bylo asi to nejlehčí na celé situaci. Moje sportovní selhání nás stálo zápas, to je mnohem složitější. Kdybych svoje sportovní selhání napravoval lidským selháním, tak to nejsem já. Snažím se každý den sportovní kariéry využít k tomu, abych dosáhnul svého maxima, ale jednou to skončí, já tu nebudu stát jako sportovec, ale normální člověk. Sportovně už jsem jako každý sportovec párkrát selhal, s tím se musíte nejen naučit žít, ale využít to navíc v motivaci. Zato lidské selhání je něco, co nezmizí. Bernardovy ceny si vážím. Myslím si, že až se na ni časem podívám, tak mi to vykouzlí zajímavé vzpomínky. Každopádně kdyby někdo chtěl ochutnat pivo Bernard, bude ho celý rok u mě dostatek. Jako abstinent udělám z rodiny a kamarádů pivaře (úsměv),“ řekl David Skopec.

„Přiznat vlastní chybu, připravit svůj tým o výhodu, ale hrát fér, to každý nedokáže. Chce to kus odvahy. Slušného a férového chování si vážíme, chováme se tak k sobě v pivovaru, k partnerům, i při výrobě piva. Myslíme si, že je dobré si takových vlastností všímat a podporovat je,“ uvedl motivy pro udělení Bernardovy ceny PR manager Rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

Pivovar oceňuje Bernardovou cenou osoby i kolektivy nebo organizace za pozitivní, příkladné a obdivuhodné činy. Pivovar v minulosti cenu udělil za férovou hru ve sportu, ale také za záchranu života nebo jinou nezištnou pomoc druhým, cenu získaly např. i sportovní týmy či nadace. Oceněných je už bezmála sedm desítek, mezi nimi jsou třeba tenistka Barbora Krejčíková, fotbalista Michal Papadopulos či hokejista Tomáš Plekanec.

Přehled oceněných a jejich příběhy najdete na webu Rodinného pivovaru Bernard zde: https://www.bernard.cz/cs/nas-svet/bernardova-cena