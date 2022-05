Velmi se bojí rychlejších pohybů, řeší pohyby rukou a nohou, jímá jí hrůza, má-li vstoupit do vnitřních prostor. S naší podporou se ale rychle učí, že i v místnosti je to fajn a že už jí nikdo víc nikdy neublíží.

Dasha je odhadem sedmiletá fenečka, očkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. Podmínkou adopce je kastrace po adaptaci v novém domově.

Dasha by ráda bydlela v rodinném domku se zázemím uvnitř se svým člověkem, zvládla by se naučit žít i v bytě, je vzorně čistotná. Hledá aktivní domov plný vycházek a výletů, bude moc ráda chodit do psí školy a zdokonalovat se ve svém chování, na vodítku tahá. Co se týče jiných zvířátek, nemáme její chování ozkoušeno. Po zodpovědném seznámení by mohla odjet bydlet k psímu bráchovi či k psí ségře.

V případě zájmu o adopci Dashy Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život holčičce nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky