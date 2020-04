Čtenáři vaří: Čočka Radky Třískové

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácnostech mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Recept Radky Třískové. | Foto: Radka Třísková

Radka Třísková

Čočka

Sůl

Ocet

Lžička cukru

Klobása či vejce

Namočíme čočku, zhruba 2 hrsti na porci.

Uvaříme, scedíme, trošičku vody necháme, poprášíme špaldovou moukou, osolíme, přidáme trošku octa a kdo rád, tak lžičku cukru. Prohřejeme.

Kdo chce, tak si dá s opečenou klobásou a lehčí varianta je s vejcem. Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty.

