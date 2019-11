V úterý 19. listopadu se konala přednášel historik Jan Ivaneg o slavném rodu Rožmberků, která nesla podtitul Pijácké zábavy na bechyňském dvoře posledního Rožmberka.

Přednáška se uskutečnila v nádherném prostředí Vokova sálu na zámku Bechyně. Přes 50 lidí přes hodinu poslouchalo, co je legenda a co je pravda o panování slavného rodu, který před 450 lety přišel do Bechyně. A ti si mimo jiné vyslechli v atmosféře evokující dobu Rožmberků, že nejen pitkami ale i na kolbišti rytířských turnajů se Petr Vok proslavil.