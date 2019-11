Tito dobrovolníci budou přebírat od dárců nakoupené potraviny, třídit je a připravovat k odvozu do Potravinové banky. Charitativní nadační fond (www.chnf.cz) bude mít službu celý den v supermarketu Kaufland ve Volgogradské ulici v Táboře.

Věřím, že při této akci bude mnoho zajímavých příběhů lidí, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi a ke svému nákupu přihodí balíček čaje či konzervu. Například při minulé sbírce jsem nabízel letáček jednomu mladému muži s vysvětlením, o co se jedná. On mi odpověděl, že mu nemusím nic říkat, protože do obchodu přišel právě kvůli tomu.

Skutečně za dvacet minut přitlačil vozík plný mouky, cukru a těstovin. Cítím, že prezentace takových příběhů by přispěla k poznání, že jsou mezi námi lidé (zejména matky samoživitelky s dětmi), které mají skutečné existenční problémy.