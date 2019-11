Vedoucí mladých hasičů ve Zhoři u Tábora ve spolupráci s místní knihovnou uspořádali v pátek 8. listopadu pro mladší a starší žáky vědomostní kvíz.

Děti od třetí do deváté třídy se třídy se rovnoměrně rozdělily do dvou družstev, symbolicky na červené a modré, aby s neutrální bílou tvořili barvy trikolory. | Foto: Drahomíra Benešová

Hlavně protože Českou republiku čekaly dvě výročí, 101 let od konce první světové války a 30. výročí sametové revoluce, zaměřili jsme se i na události dvacátého století. Děti od třetí do deváté třídy se rovnoměrně rozdělily do dvou družstev, symbolicky na červené a modré, aby s neutrální bílou tvořili barvy trikolory.